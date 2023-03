Wetteren en een aantal partnergemeentes krijgen subsidies om diversiteit te bevorderen

De Vlaamse overheid wil lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. “Zij weten het best wat de lokale noden zijn. Zij staan het dichtst bij de burger. Met de middelen kunnen de lokale besturen het beleid versterken acties verder te zetten of nieuwe acties uit te rollen”, aldus de Vlaamse overheid.

Het Plan Samenleven heeft 7 doelstellingen en bakent 24 acties af waarvoor ze tot en met 2024 financieel en inhoudelijk kunnen worden ondersteund. De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Steden en gemeenten met meer dan 7.500 inwoners afkomstig van niet-EU-landen konden hierop intekenen. Samen met Eeklo, Zelzate, Maldegem en Aalter diende het Lokaal Bestuur Wetteren in op verschillende acties.

“Wetteren onderneemt al allerlei zaken om samenleven in diversiteit te bevorderen maar enkel door samenwerking met andere besturen uit de regio kunnen we ons beleid met steun van Vlaanderen verder uitrollen”, klinkt het. In Wetteren wordt al gewerkt aan de integrale toegankelijkheid. Nu komen er ook acties voor kwetsbare gezinnen, onderwijs en welzijn, het versterken van netwerken van burgers door hen in contact te brengen met vrije tijd en het versterken van het Nederlands.

“Dit plan biedt ons de kans om in Wetteren nog meer in te zetten op een toegankelijke leefomgeving en dienstverlening. Zo zorgen we ervoor dat iedereen, op een gelijkwaardige en zelfstandige manier, een omgeving of een publiek gebouw, een horecazaak of een winkel kan bereiken, betreden en gebruiken”, zegt Jan Tondeleir, schepen voor Sociaal huis en dienstencentrum en Gelijke kansen. “We bouwen ook verder aan initiatieven om verschillende groepen kansen te bieden en om mensen met elkaar te verbinden in onze diverse samenleving”, zegt ook Robbe De Wilde, schepen voor Inburgering en Integratie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.