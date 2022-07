Wetteraars tevreden over communicatie maar gemeente mag gezelliger, veiliger en properder worden

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het onthaal aan de balie van het gemeentehuis prima is met een score van 8/10. Het contact via telefoon, e-mail en meldingen via de website scoort minder hoog. Met de gemeentelijke kanalen zoals de papieren nieuwsbrief, de website en de gemeentelijke Facebookpagina bereikt het lokaal bestuur vrij goed zijn inwoners. Die papieren nieuwsbrief is het belangrijkste informatiekanaal en bereikt vier van de vijf Wetteraars. Vooral de UiTkalender valt in de smaak. Twee op drie Wetteraars zoekt info op www.wetteren.be en de website krijgt voor tevredenheid een dikke 7 op 10. Ook de Facebookpagina Gemeente Wetteren krijgt ruim 7 op 10 voor tevredenheid. Bijna de helft van de Wetteraars bekijkt deze pagina soms tot vaak.