Wetteraars kunnen voortaan met alle digitale problemen terecht in Digipunt

WetterenWie problemen heeft met een App, mails of andere digitale (software) GSM- en computerproblemen kan voortaan elke maandag terecht op het Digipunt in de bibliotheek van Wetteren. Daar zoekt Luc Verhoeven, coach bij Ligo Oost-Vlaanderen, mee naar een oplossing.

Hoe maak ik een e-mailadres aan? Hoe reserveer ik een ticket voor het toneel? Hoe installeer ik een app op mijn smartphone? Hoe zoek ik de uren van de trein op? Vanaf nu kan je terecht in Digipunt met vragen over het gebruik van je smartphone, computer, mailbox, sociale media. Enkel technische of commerciële vragen, zoals problemen met je digitale toestellen of welke computer je zou aankopen, worden er niet behandeld. Voortaan kan je elke maandag met al je digitale vragen terecht bij Digipunt in de bibliotheek. “Ik had een klein probleempje om een App te installeren en dat was hier meteen opgelost", zegt een tevreden Marie-José De Gols na haar bezoek.

Volledig scherm Luc Verhoeven helpt Marie-José met een probleempje met een App. © Didier Verbaere

Digitale kloof verkleinen

“We zijn heel tevreden dat we in de bibliotheek een Digipunt kunnen aanbieden aan onze inwoners om de digitale kloof te verkleinen”, zegt Robbe De Wilde, schepen van bibliotheek en ICT. “De bibliotheek is de ideale plaats aangezien er al heel wat lezingen, workshops en cursussen rond digitale vaardigheden worden aangeboden. Daarnaast biedt de bibliotheek zijn bezoekers het gebruik van internetcomputer en WIFI gratis aan. Dit aanbod breiden we nu uit met een Digipunt waar bezoekers persoonlijke ondersteuning krijgen bij concrete digitale vragen.”

Hoe werkt het?

Elke maandag ben je tussen 15 en 18 uur welkom in het Digipunt in de hoofdbibliotheek op Markt 27. Een afspraak maken is niet nodig. Breng je eigen smartphone, tablet of laptop mee. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen Digipunt.

