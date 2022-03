Wetteraar krijgt 9 maanden rijverbod omdat hij vorige rijverbod negeerde

Wetteren Buren hebben bezwaren tegen bouwplan­nen aan Molen­straat: “Te groot, te hoog en te onveilig”

Een 20-tal bewoners en eigenaars van woningen in de Molenstraat diende bezwaar in tegen het bouwproject aan de Molen- en Bookmolenstraat. “Er is geen rekening gehouden met de verkeersveiligheid en het project is te megalomaan”, zegt bewoner Pros De Winne.

15 maart