Werken aan Zuidlaan met gewijzigde verkeerssituatie in augustus

Omleidingen

Tijdens de werken in augustus rijden fietsers in beide richtingen via het fietspad parallel aan de spoorweg, via de Spoorweglaan en de Victor van Sandelaan. Voor het lokaal gemotoriseerd verkeer geldt eenrichtingsverkeer van de Brusselsesteenweg tot de Acaciastraat. In de omgekeerde richting volg je een omleiding via de Noordlaan, Kwatrechtsesteenweg en Brusselsesteenweg. In de Acaciastraat, tussen de Warandelaan en de hoek met de Zuidlaan, blijft tweerichtingsverkeer mogelijk. Vrachtverkeer op grote afstand volgt een omleiding via de Paepestraat, Ledebaan, Hoogstraat, Gentsesteenweg, Grote Steenweg en Brusselsesteenweg.

Bereikbaarheid en parkeren

Vanaf 1 augustus is er parkeerverbod in de werkzone tussen 7 en 19 uur. Woningen en handelszaken in de werkzone blijven maximaal toegankelijk. De wijk Boergondisch Kruis kan je enkel bereiken via Gemoedsveld of Oude Wetterstraat. De industriezone Kwatrecht-Zuid tussen de Zuidlaan en de Schelde kan je inrijden via de Zuidlaan, uitrijden doe je via de Brusselsesteenweg. In de week van Wetteren kermis van 2 tot 8 september is er een aangepaste regeling en na de kermis volgen nog een aantal aanpassingen. Het Lokaal Bestuur Wetteren zal hierover communiceren via zijn gemeentelijke kanalen.