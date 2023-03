Wegpolitie schenkt fietsje aan Hayden (6) na dodelijk ongeval papa

Crowdfun­ding en wafelver­koop voor door brand getroffen D&S Bikes

De zware brand die zondagochtend het levenswerk van Dirk en Stef Van Bever langs Molenhoek in Smetlede in de as legde, laat buren en vrienden niet onberoerd. Met twee afzonderlijke initiatieven wordt geld ingezameld om de getroffen familie te helpen.