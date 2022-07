Wegdek Brusselsesteenweg breekt onder loden hitte.

Massemen KFO Volksopbeu­ring Massemen wordt derde op het World Music Contest

Het Koninklijke Fanfare Orkest Volksopbeuring uit Massemen is afgelopen weekend derde geëindigd op het World Music Contest in het Nederlandse Kerkrade met 87,83% in de 2de divisie fanfare. “Super trots op de prestatie van onze muzikanten en dirigent. Zulke uitvoeringen spelen op dat wereldpodium is fenomenaal”, klinkt het.

18 juli