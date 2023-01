Weesgedichten verschijnen op adoptieramen naar aanleiding van poëzieweek

Van 26 januari tot 1 februari is het Poëzieweek. Met dit initiatief brengt de bibliotheek poëzie op een laagdrempelige manier onder de aandacht. Net zoals vorig jaar vormt de bibliotheek het Wetterse straatbeeld om tot één grote, bewandelbare poëziebundel. Meer dan dertig Weesgedichten vonden een adoptieraam. Enkele van deze raamgedichten worden aangebracht kunstenaar Cazn. Een plannetje van alle raamgedichten haal je vanaf 21 januari op in de bibliotheek.

In de bib leeft de Poëzieweek voor jong en oud. Jonge poëzievrienden gaan vanaf zaterdag 21 januari op zoek naar raadselgedichten in de bibliotheek op de Markt. Uit elk gedicht is een woord verdwenen. Wie alle verdwenen woorden en gedichten vindt, maakt kans op een beloning. De zoektocht is voor jonge speurders vanaf 8 jaar en kan gespeeld worden tijdens de openingsuren. Baby’s en peuters maken het knus met luisterkussens. Op gedichtendag, donderdag 26 januari, worden in woonzorgcentrum Armonea gedichten voorgedragen aan bewoners.