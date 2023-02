WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Wetteren

Een jaar na onderteke­ning blijft ambitieus Lokaal Energie- en Klimaat­pact “een mager beestje”

Er is nog héél veel werk aan de winkel in de gemeente Lede om te voldoen aan het in 2021 ondertekende Lokaal Energie- en Klimaatpact. De overkoepelende monitoring van de resultaten aangeleverd door de hogere overheid is niet volledig, maar los daarvan werd in Lede nog niet erg veel gerealiseerd.