WEERBERICHT. Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Wetteren

Wetteren Tuners starten crowdfun­ding voor slachtof­fers ongeval op Brusselse­steen­weg: “Wij keuren dit rijgedrag niet goed”

Een zware en getunede BMW boorde zich op 27 december in de gevels van twee huizen in Wetteren, met een ravage tot gevolg. De tuning-community wijst met een beschuldigende vinger naar de roekeloze chauffeur en start nu zelf een crowdfunding op om de slachtoffers te steunen. “Want dit is niet waar wij voor staan”, zegt Sylvie Liolios. Ook vrienden van de slachtoffers plannen een benefiet.

3 januari