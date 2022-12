WEERBERICHT. Kans op neerslag en bewolking vanochtend in Wetteren

Kalken Brandweer helpt paard weer stevig op vier poten: “Ze is gaan liggen en kon niet meer recht”

Onyva, een 30-jaar oude merrie, ging zondagnacht ongelukkig neerliggen in haar box in de manege Paardenkracht in de Zauwerstraat in Kalken (Laarne). Het paard raakte niet meer op eigen kracht recht. Gelukkig zette de brandweer haar maandagmiddag met gespecialiseerd materiaal en mankracht weer stevig op haar poten.

