WEERBERICHT. In Wetteren overwegend bewolkt weer vanochtend

Wetteren/Laarne/Wichelen Twee rijbewij­zen ingetrok­ken en 4 auto’s in beslag genomen

De Winter BOB-campagne gaat verder in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen en in het voorbije weekend werden bij controles twee rijbewijzen ingetrokken. Vier wagens werden in beslag genomen.

20 december