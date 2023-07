WEER. Kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Wetteren vanochtend

Na 108 jaar stopt de familie Van Imschoot met het bakken van Wetters brood: “Dat varkensvet maakte er een succes van”

In de Moerstraat in Wetteren werd vrijdag het laatste ‘Wetters brood’ verkocht bij Bakkerij Van Imschoot. Na 108 jaar stopt de bakkersfamilie met de warme bakkerij die bekendheid verwierf met op steen gebakken brood. Tot in Gent en Brussel was de lekkernij die met varkensvet werd gekneed bekend.