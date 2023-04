WEER. In Wetteren zwaarbewolkte ochtend en hevige neerslag

De Waterhoeve krijgt met Karen en Ben naast Wellness ook koffiebar: “Tijdens lange weekends openen we de deuren van én voor De Kof­fieklets”

Amper zes maanden nadat Karen Triest en Ben De Gussem (beiden 43) Welness De Waterhoeve langs de Serskampstraat op de grens van Smetlede en Serskamp overnamen, breiden ze nu tijdens de komende lange weekends hun aanbod uit met ‘De Koffieklets’. “Vroeger hadden we een foodtruck met wafeltjes en koffie, maar dankzij de vroegere B&B in De Waterhoeve kunnen we dit voortaan thuis doen.”