WEER. In Wetteren heldere ochtend

Michiel Hendryckx opent openlucht­ex­po met reisfoto’s in Kalkense Meersen

Fotograaf Michiel Hendryckx opende in Kalken een expositie met reisfoto’s in de Kalkense Meersen. Onderweg is een greep uit het oeuvre dat Hendryckx maakte op zijn vele reizen door Europa en de Verenigde Staten.