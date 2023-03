Waterkwaliteit in bufferbekken met zeeschelpen wordt getest

Een schelpenbuffer dat water van daken en straten in de Olmenlaan in Wetteren op natuurlijke wijze zuivert, wordt de komende twee jaar getest op waterkwaliteit. Ook de efficiëntie van de schepenbuffer wordt bekeken. Het bekken met zeeschelpen werd aangelegd om het speelplein in de wijk droog te houden.

In de Olmenlaan in Wetteren werd in 2020 een schelpenbuffer (Urban RainShell) geïnstalleerd. Het afstromend water van de omringende winkeldaken en straten wordt naar deze schelpenbuffer geleid om het op natuurlijke wijze te zuiveren. Het bekken zal nu de komende twee jaar worden getest op de kwaliteit en efficiëntie door StopUP. Stop Urban Pollution is een Europees project dat de verontreiniging van stadswater wil tegengaan. Op diverse sites in Europa monitort StopUp het stadswater en brengt verontreiniging trajecten in kaart.

Volledig scherm Schelpenbuffer Wetteren Olmenlaan. © Didier Verbaere

“Afstromend regenwater kan tal van vervuilende stoffen en zware metalen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor onze natuur. StopUP zal gedurende twee jaar, tot en met 2025, de effectiviteit van deze schelpenbuffer in kaart brengen. Het afstromend water dat gezuiverd wordt kan nadien gebruikt worden voor irrigatie van de volkstuintjes en als speelwater”, zegt Birgit De Bock, studieverantwoordelijke Aquafin en partner StopUP-project.

Volledig scherm ARCHIEF: Aquafin en de gemeente Wetteren stelden het project voor op het speelplein in de wijk. © Didier Verbaere

Bij hevige regenval of weinig hergebruik van het water uit de schelpenbuffer, kan de schelpenbuffer vol komen te zitten. Instromend regen-of stormwater wordt dan ongefilterd doorgevoerd naar een wadi – of infiltratiekom - waar het in de bodem kan infiltreren. “Dit maakt het mogelijk om de waterkwaliteit van het gezuiverde water uit de schelpenbuffer te vergelijken met het ongezuiverde regenwater in de infiltratiekom.”

“Naast het in kaart brengen van de performantie en levensduur van de schelpenbuffer en het meten van de waterkwaliteit, monitort het project eveneens de impact van opkomende vervuilende stoffen zoals PFAS en micro-plastics. Dit project moet resulteren in aanbevelingen over de toepassing van zo’n natuurlijk filtersysteem als voorbehandeling voor waterinfiltratie en de effectiviteit ervan op lange termijn. Het project bouwt zo mee aan een gezond waterbeleid voor de gemeente Wetteren. Het gezuiverde water uit de schelpenbuffer kan tenslotte gebruikt worden als speel-en irrigatiewater voor de gemeenschapstuintjes op de site, dankzij een handig kraantje”, besluit Birgit.

Volledig scherm Het water wordt bestudeerd? © RV

Volledig scherm Schelpenbuffer Wetteren. © RV

