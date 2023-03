Walter Govaert - geen lid meer van Open Vld - wordt toch weer fractieleider van Open Vld: “Unaniem verkozen door de meerderheid van de fractie”

Natuurpunt roert zich in discussie nieuwe Schelde­brug: “Onvoldoen­de wetenschap­pe­lij­ke onderbou­wing om al definitie­ve keuze te maken”

De Scheldebrug in Wetteren is oud, versleten en te laag voor de huidige containerschepen en wordt vervangen. Binnenkort maken alle actoren hun keuze bekend waar die nieuwe brug kan en zal komen. Er zijn verschillende scenario’s. Natuurpunt Scheldeland roert zich voor het eerst openbaar in de discussie. “Want het is te vroeg om al een keuze te maken. De huidige scenario’s zijn wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd”, zegt voorzitter Antoon Blondeel.