Wagenbouwers Oogststoet werken onder loden hitte aan praalwagens van 62ste Oogststoet: “De goesting is nog nooit zo groot geweest”

De vlaggen in de wijk Kortenbos in Massemen hangen stokstijf in de zinderende warmte en enkel krekels, en links en rechts een tractor in het veld, doorbreken de stilte. Maar de feesttent aan de Kruisstraat staat te wachten op de massa en ook de vrijwilligers trotseren de warmte om de tientallen praalwagens klaar te stomen voor de 62ste Oogststoet aanstaande zondag. Jong en oud, al dan niet in blote bovenlijven, vlechten stro tot een mooi tapijt om de wagens te decoreren. Overal in de Kortenbos gonst het van de bedrijvigheid. Wij gingen de sfeer opsnuiven.