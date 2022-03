Wagen wijkt van baan af en knalt tegen boom op Zuidlaan

Wetteren KLJ palmt Warande in met grote spelnamid­dag voor iedereen

KLJ Connect organiseert op zondag 13 maart een grote spelnamiddag aan de Warande in Wetteren. Met een activiteit op ‘verplaatsing’ wil de jeugdbeweging meer kinderen in (kans)armoede of met een migratieachtergrond bereiken. Iedereen is er welkom vanaf 14 uur.

9 maart