Wagen ramt betonblokken aan wegenwerken Zuidlaan

Het ongeval gebeurde rond 22 uur in de bocht van de Zuidlaan en Accaciastraat in de richting van het kruispunt aan de Oordegemsesteenweg. Momenteel worden voorbereidende werken uitgevoerd op de steenweg. Aan verschillende verkeerseilanden staan betonblokken om de werfzones af te bakenen. Het is op één van die betonblokken dat een bestuurder inreed. Hij raakte niet gewond maar de Audi was wel zwaar toegetakeld en moest worden weggesleept. De brandweer kwam ter plaatse om brokken te ruimen en het verkeer om te leiden.