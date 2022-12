Vzw ’t Ensemble bezorgt meer dan honderd kinderen leuke Sinterklaas dag

De vrijwilligers van de Vzw ’t Ensemble zijn druk in de weer om alle geschenken en snoep die ze aankochten te verpakken en versieren. ’t Ensemble is een tweedehandswinkel die openstaat voor iedereen maar waar mensen in kansarmoede gratis kunnen winkelen. Anderen betalen een kleine bijdrage. Vandaag telt de winkel 548 klanten in haar bestand.

“Met deze inkomsten financieren we wekelijks verzorgingsproducten, startpakketten voor school, Moederdag, Vaderdag. Daarnaast zijn we verdeler van de luierbank met gratis pampers voor gezinnen in kansarmoede. En ook onze Sint pakketten dus”, vertelt Fannie Braeckman, voorzitster van ’t Ensemble.

Volwaardige organisatie

De Vzw draait op 15 vrijwilligers en stagiairs van hogescholen uit Gent en Aalst en secundaire scholen uit het Wetterse. “We begeleiden momenteel ook het eindwerk van zes studenten van Sint Jozef rond kansarmoede. Hier zijn we een project aan het opzetten rond menstruatie armoede omdat voor sommige mensen onvoldoende hygiënische producten tijdens menstruatie beschikbaar zijn waardoor ze school en andere activiteiten missen. We zijn in tien jaar tijd geëvolueerd naar een volwaardige organisatie in het Wetterse met heel wat drijvende krachten en daar zijn we fier op”, besluit Fannie. De organisatie viert volgend jaar haar 10de verjaardag met een feestweekend en modeshow tijdens het weekend van 22 en 23 april.

Volledig scherm Sinterklaas komt naar 't Ensemble. © 't Ensemble Vzw

Volledig scherm Sinterklaas komt naar 't Ensemble. © 't Ensemble Vzw

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.