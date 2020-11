Vrouw levensgevaarlijk gewond na frontale botsing op Scheldebrug in Wetteren: “Bestuurder die ongeval veroorzaakte was onder invloed en nog bij andere ongevallen betrokken”

Wetteren Geldboete van 4.000 euro voor beklaagde die tijdens rijverbod hond gaat halen met wagen

27 november D.L. uit Wetteren moest zich deze ochtend verantwoorden voor de rechtbank in Dendermonde nadat hij opnieuw achter het stuur van zijn wagen was gekropen tijdens een rijverbod. De reden waarom hij achter het stuur was gekropen was misschien nog veel erger. “Hij was een hond gaan halen bij zijn mama enkele straten verderop", aldus zijn advocaat.