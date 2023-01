Vrienden en familie organiseren benefiet voor verkeersslachtoffer Kathy en gaan eten kan ook met de limousine

Vrienden en familie van Kathy Van Hove organiseren op vrijdag 10 februari een spaghettiavond in Christus Koning in Wetteren. Kathy werd op dinsdag 27 december 2022 slachtoffer van een zwaar verkeersongeval op de Brusselsesteenweg waarbij haar woning onbewoonbaar werd beschadigd. “Uiteraard worden al haar kosten betaald door de verzekering maar we doen dit vooral om haar een hart onder de riem te steken en te tonen dat ze er niet alleen voor staat.”

Een verkeersongeval op dinsdag 27 december op de Brusselsesteenweg in Wetteren had bijzonder zware gevolgen. De jonge chauffeur van een getunede BMW verloor er de controle over het stuur, ramde een oplegger, vijf huizen en een bestelwagen. Gelukkig vielen er geen doden. Maar het huis van Kathy Van Hove en haar buurvrouw was onbewoonbaar. Sindsdien verblijft Kathy bij haar broer. “We moeten iets doen”, besloten we ergens tussen kerst en nieuwjaar en dat is intussen een beetje uit de hand aan ‘t lopen. Want de zaal is intussen uitverkocht. Waarvoor dank. Veel mensen raakten beroerd door het verhaal en met zo’n 15 mensen organiseren we een spaghetti avondje. We doen dit vooral om Kathy een hart onder de riem te steken want de komende zes maanden zal ze niet thuis kunnen wonen.”

Volledig scherm Vrienden organiseren een benefiet voor Kathy Van Hove nadat haar huis werd verwoest bij een zwaar ongeval. © Didier Verbaere

Wie geen ticket heeft om ’s avond te komen eten, kan ook een afhaal portie bestellen aan de democratische prijs van 8 euro. Bestellen kan tot 3 februari via overschrijving op de benefietrekening BE96 0637 5116 5005 met vermelding van Benefiet Kwatrecht. Ook vrije bijdragen zijn uiteraard welkom.

Met de limo naar Christus Koning

Die avond kan je in bovendien in stijl spaghetti gaan eten of afhalen want Schepens Limo Service voorziet een shuttle dienst vanaf 18 uur van de Markt naar Christus Koning. “Kathy heeft veel vrienden in het carnaval en het Gemeentelijke Carnavalcomité was meteen bereid om ons te steunen met een mooie financiële bijdrage. Ook Peter Schepens stelt één van zijn limousines ter beschikking om mensen veilig en in stijl van de Markt naar Christis Koning te brengen. We voorzien ook een rijkelijk gevulde tombola (altijd prijs) waarbij de waarde per prijs rond de 25 euro schommelt. Ook hier veel dank aan alle gulle gevers.”

Met dank ook aan de vele sponsors en vrijwilligers die dit mogelijk maken zoals het gemeentebestuur van Wetteren, Feestzaal en catering De Zevensterre in Laarne, Limo Service Schepens, Café Reynaert op de Markt van Wetteren. “Ook een aantal anonieme sponsors willen we via deze weg danken. Er komt zelfs een schlagerzanger de boel opvrolijken. Kortom, het wordt een warme en leuke avond.”

Meer info op het Facebookevent Benefiet Kwatrecht. Bestellen voor afhaal kan nog tot 3 februari via overschrijving op de benefietrekening BE96 0637 5116 5005 met vermelding van Benefiet Kwatrecht. Ook vrije bijdragen zijn uiteraard welkom.

