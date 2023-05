Vrederechter beveelt ophokplicht voor Hans de gans, Jefke de haan en Theo de kalkoen in burenruzie: “Eet ze desnoods op, maar vind een oplossing"

Zes kibbelende buren, in een geschil over kraaiende hanen en kwekkend pluimvee in de rustige Bellekouterlaan in het landelijke Schellebelle. Die ruzie, een echt hanengevecht, is vandaag beslecht in het vredegerecht. Johan Van de Velde, de vrederechter, probeerde de partijen te verzoenen. Al is dat moeilijker dan gedacht. Bij Marino (56), eigenaar van Jefke de haan en Theo de kalkoen, vloeiden alvast tranen.