Vooruit wil niet weten van besparingen CD&V in Wetteren: “Iedereen heeft recht op kwalitatieve zorg van de wieg tot het graf”

Lichtjes overdreven stoet trekt met 60 deelnemers en 350 handteke­nin­gen door donkere straten naar gemeente­huis

Een 60-tal mensen trokken maandagavond in een bonte en verlichte stoet met 350 handtekeningen naar het oud-gemeentehuis in Wetteren. De ‘Lichtjes overdreven stoet’ was een intitiatief van een aantal inwoners om het doven van de straatverlichting aan te kaarten.