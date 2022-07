Vooruit voert actie tegen Vlaams woonbeleid op zondagsmarkt: “Gemiddelde huurprijs in Wetteren is 726 euro”

Ook in Wetteren swingen de prijzen de pan uit. “De gemiddelde koopprijs in Wetteren is momenteel 278.000 euro. We zien dat onze woningmarkt steeds vaker investeerders aantrekt die meerdere woningen opkopen. Dit terwijl starters geen eerste woning meer kunnen kopen. Die ongelijkheid pakken we aan door investeerders uit de markt te houden in die buurten waar er een schaarste is aan betaalbare woningen. Zo geven we starters een eerlijke kans op een betaalbare eigen woning. Investeerders zullen enkel nog kunnen kopen in deze buurten als ze bereid zijn te verhuren aan verlaagd tarief Een meer gelijke verdeling van het woonaanbod, zal de prijsstijgingen temperen”, zegt Wetters Vooruit voorzitter Herwig Van Doorsselaer. Ze eisen dat de Vlaamse overheid corrigerend gaat optreden. De socialisten willen meer betaalbare sociale woningen, een tijdelijke bevriezing van de huurindexering en een rem op de huurprijzen.

Rem op de huurprijzen

“Op de huurindexering moeten we nu meteen ingrijpen. We vragen om die tijdelijk terug te brengen naar maximum 2%. Vandaag stijgen de huurprijzen tot 8%. De gemiddelde huurprijs in Wetteren is 726 euro. Veel huurders vielen afgelopen weken achterover toen ze plots meer huur moesten betalen Het gaat niet langer over een paar euro’s, zoals in gewone tijden. Het gaat plots over 40, 50 tot 80 euro extra per maand erbij.” De huurder wordt zo dubbel gestraft door de hoge inflatie. “Met een nieuw instrument, de huurprijsrem, wil Vooruit de buitensporige huurprijzen bestrijden. Wij willen dat tegengaan in buurten die gekend zijn voor hun hoge huurprijzen en sterke prijsstijgingen. In die buurten wordt de verhuurder verplicht de marktprijs te volgen. Door een correcte prijs te eisen, belonen we de eerlijke verhuurder, halen we de huisjesmelkers eruit en houdt de huurder nog iets over aan het eind van de maand.”