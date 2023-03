Voormalig stationschef André Van Cauwenberge blaast 100 kaarsjes uit: “Ik ben een geboren optimist"

André Van Cauwenberge zag het levenslicht op 22 maart 1923 in Scheldewindeke. Samen met zijn tweelingszuster Adrienne. Zijn vader Basile was spoorwegbediende in Merelbeke en die job zal het leven van André zijn hele leven lang beïnvloeden. Als jongeman was hij heel sportief, fietste en won tal van loopwedstrijden. Als 14-jarige werkte hij af en toe voor de spoorwegen en tussendoor behaalde hij drie getuigschriften in het onderwijs. In 1941 kon hij, eindelijk, aan de slag als spoorwegbediende. Hij werd klerk in Brussel, treinwachter en garde in Gent-Sint-Pieters, Zottegem en Halle en werd in 1958 chef van het station van Scheldewindeke. In 1965 werd André benoemd als nieuwe stationschef in Wetteren. Hij bleef er tot zijn pensioen in 1983.