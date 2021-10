Voormalig Open Vld-boegbeeld veroordeeld tot jaar cel met uitstel wegens huisjesmelkerij: “Dit is een politieke afrekening”

WetterenWalter Govaert, die in juni dit jaar definitief uit de Open Vld Wetteren werd gezet, is maandag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Hij is schuldig bevonden aan huisjesmelkerij. “Klachten van bewoners zelf waren er nooit”, stelde Govaert.

Walter Govaert werd beticht van verschillende inbreuken op de wooncode en van huisjesmelkerij. Er werden maar liefst zeventien dossiers opgesteld van verschillende panden in Wetteren, die hij en enkele vennootschappen waar hij deel van uitmaakt verhuren. Eén van de locaties is een flatgebouw aan de Moerstraat. Daar stelde de wooninspecteur vast dat verschillende appartementen in dat gebouw onbewoonbaar waren. Daarop werden Govaert en enkele vennootschappen gedagvaard door het parket. “Want het is de taak van verhuurder om toe te zien op de woonkwaliteit”, meent de openbaar aanklager.

Dure eed

Govaert zelf legde de oorzaak van het proces tegen hem bij “een politieke afrekening”. De man is goed gekend in de lokale politiek van Wetteren. “Het is de gemeente zelf die de wooninspecteur op die panden afstuurde, want klachten van bewoners zelf waren er nooit”, verdedigde Govaert zich tijdens zijn proces. “Alles wordt hier op één hoop gegooid. Politieke figuren hebben in het verleden gezworen dat ze me ooit voor de rechtbank zouden doen verschijnen. Dat is wat nu gebeurt, maar ik heb geen schuld.”

De rechtbank oordeelde maandag echter dat Govaert wel schuldig is. Naast een gevangenisstraf van een jaar met uitstel, kreeg hij ook een boete van 16.000 euro waarvan de helft met uitstel. 5.000 euro aan huuropbrengsten werden verbeurd verklaard. Zijn vennootschappen kregen boetes van 80.000 euro, 48.000 euro en 4.000 euro, waarvan telkens de helft met uitstel. In totaal werd nog eens 39.000 euro verbeurd verklaard. De rechter verplicht Govaert ook om alle appartementen in orde te brengen.

Politieke toekomst?

Walter Govaert was maandagnamiddag na de uitspraak onbereikbaar voor commentaar. Of de vroegere Open Vld-kopman nog een politieke toekomst heeft, valt ook juridisch af te wachten. Govaert werd in juni uit de partij gezet en zetelt sindsdien als onafhankelijke in de gemeenteraad. De nationale liberale partijtop liet eerder al weten dat elke nieuwe samenwerking met de man onbespreekbaar is.

En dan wordt er ook juridisch nog bekeken worden of een mandataris na een dergelijke veroordeling nog kan zetelen in de gemeenteraad. “In principe moet een raadslid een blanco strafblad hebben om te zetelen. Of een ontslag van ambtswege moet gebeuren, zal nagevraagd worden want vaak valt dit niet voor", zegt ook Andy De Cock. De burgemeester van Laarne is als regionaal voorzitter van de liberalen ook waarnemend voorzitter van de afdeling in Wetteren. Hij moet deze maand een nieuwe voorzitter laten verkiezen na het ontslag van Govaert.