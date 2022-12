Voordracht Marc Noppen over gezondheidszorg

Marc Noppen is CEO van het UZ Brussel, longarts en professor aan de VUB. Hij heeft bijzondere interesses in de link tussen geneeskunde en (ziekenhuis)management en in gezondheidszorg in het algemeen. “De gezondheidszorg zoals we ze vandaag kennen is vooral een ‘ziekenzorg’. Om deze ‘ziekenzorg’ te kunnen blijven leveren en ontwikkelen, zijn er meer middelen nodig. Deze kunnen beschikbaar gemaakt worden vanuit de bestaande budgetten, als we tevens de ‘shift’ maken naar een focus op preventie en gezondheidspromotie. Alleen zo kunnen we een duurzame en kwaliteitsvolle ‘zieken’zorg blijven garanderen”, zegt Van Noppen. Tijdens de lezing komen volgende thema’s aan bod: digital health, ‘vraag het aan de patiënt’, de toekomst van het farma-model, waarde gedreven zorg en strategieën voor de gezondheidszorg.