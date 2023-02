Voor carnaval moest hij al verstek laten gaan en nu werd die routine-operatie hem fataal: Michel Bosman (59) overleden

WetterenMichel Bosman (59), de ondervoorzitter van het Gemeentelijk Carnavalscomité in Wetteren en uitbater van het restaurant Mont Blanc, is dinsdag overleden na een korte opname in het ziekenhuis. “Ons tweede grote verlies in enkele jaren tijd.”