Voedselteams Oost-Vlaanderen organiseert eerste belevingsmarkt in kerk Overbeke

Een voedselteam is een groep van mensen die samen voedsel aankopen bij lokale of regionale producenten en dat wekelijks afhalen in een gemeenschappelijk depot. Bestellingen en betalingen van de producten gebeuren via een webwinkel. Op die manier zijn ze baas over het eigen voedsel op een duurzame manier via de korte keten. Het aanbod van een voedselteam gaat van groenten en fruit, zuivel, vlees, brood, meel en spreads. Kraakvers en agro-ecologisch geproduceerd.