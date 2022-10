Vluchtmisdrijf na rammen vitrine kledingzaak Cryns

Wetteren Wetteren is eerste Oost-Vlaam­se gemeente met twee loopomlo­pen van Sport Vlaanderen

In Wetteren werd vrijdagavond een gloednieuwe loopomloop ingelopen. Dat is een loopparcours over verschillende, grotendeels onverharde, afstanden via de Stuifduinen, Den Blakken en de Scheldeboorden. Een primeur want Wetteren is de eerste Oost-Vlaamse gemeente waar Sport Vlaanderen twee circuits uittekende en bewegwijzerd heeft.

21 oktober