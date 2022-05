Vlaams Belang protesteert tegen kap oude eiken voor heraanleg Zuidlaan

De Zuidlaan in Wetteren wordt volledig heraangelegd. “Hoognodig”, zegt gemeenteraadslid Wouter Bracke (VB). “Maar dat hiervoor 25 gezonde eiken van een halve eeuw oud moeten sneuvelen, is jammer”, zegt Bracke. Hij hekelt ook het verdwijnen van 70 parkeerplaatsen. In het midden van de nieuwe Zuidlaan komt een brede middenstrook die het verkeer in goeie banen moet leiden. Volgens Bracke zal dat leiden tot meer draai en keerbewegingen van wagens en net de leefbaarheid en veiligheid verminderen.

“Door het aanleggen van de brede middenstrook ter hoogte van BON APP, zullen er 25 mooie, grote, gezonde en 50 jaar oude eiken gekapt worden langsheen de Zuidlaan. Deze mooie bomen vormen nochthans de groene toegangspoort naar Wetteren. Wij hadden met de Vlaams Belang fractie een andere oplossing voorgesteld zonder dat de bomen moeten sneuvelen. Wij zijn geen boomknuffelaars, maar respecteren het behoud van de natuur op openbaar terrein ten zeerste. Dat ze deze gaan vervangen door 50 nieuwe boompjes is een pleister op een houten been. We hebben gezien hoe de aanplant afgelopen is op de Massemsesteenweg of Kalkensesteenweg. Daar schiet na een paar jaar niet veel meer van over. Eiken van 50 jaar oud moeten gekoesterd worden”, besluit Bracke.