Villa Homaar neemt intrek in beschermd monument: “Eindelijk een echte eigen thuis na twee jaar zoeken”

Villa Homaar is een ‘huis’ waar jongeren met problemen of in een moeilijke thuissituatie even tot rust kunnen komen via verschillende trajecten, workshops, gesprekken of wekelijkse samenkomsten. Vandaag volgen zo’n 300 jongeren per jaar één of ander traject in de Villa Les Mélèzes in het Provinciaal Domein Den Blakken aan de Wegvoeringstraat. Daar nam de Vzw Omaar haar intrek nadat hun Villa Homaar aan het station zwaar beschadigd raakte bij de verwoestende brand van de Schutterstoren op het Stationsplein. De provincie reikte hen een helpende hand en bood hen onderdak op het provinciaal domein. Maar dat was dus een tijdelijke oplossing.