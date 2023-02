Villa Homaar is één van de JEZ!-projecten en zamelde al 1.000 euro in

Een plek om te zijn en te worden wie je bent, dat is hoe jongeren Homaar omschrijven. In trajecten van 2 weken bieden ze creatieve ateliers, in een warme huiselijke omgeving. “We gaan samen op zoek naar de kwaliteiten, goesting en talenten die de jongeren hebben, om zo hun veerkracht te versterken. Momenteel blijven de vraag en nood echter groter dan de capaciteit die we kunnen bieden. Met de hulp van het JEZ!-fonds willen we een nieuwe groeiplek oprichten in West-Vlaanderen, om jongeren sneller en dichter bij huis te kunnen begeleiden”, klinkt het bij Homaar.