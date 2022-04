Vijf tentoonstellingen rond onderwijs op Erfgoeddag

WetterenOp Erfgoeddag op zondag 24 april kan je in Wetteren op vijf locaties terecht. Er zijn verschillende tentoonstellingen met als thema onderwijs. De opbouw is alvast gestart.

Om 10 uur wordt in het buurthuis van Westrem de tentoonstelling geopend over het verdwenen gemeentelijk en vrij onderwijs in Westrem. “Aan de hand van heel wat foto’s en ook een interview met de 92-jarige kleinzoon van hoofdonderwijzer Bocqué proberen we de geschiedenis in woord en beeld te presenteren. Het project Wij Wetthra is ook aanwezig in het buurthuis van Westrem om iedereen te helpen bij de zoektocht naar de voorouders”, zegt archivaris Jeroen Trio.

Volledig scherm Ludwich Betten en Jeroen Trio bekijken oude foto's van inwoners van Westrem die er ooit op het schooltje zaten. © Didier Verbaere

In de ruimte naast de gemeentelijke bibliotheek van Massemen op het Dorpsplein loopt eenzelfde expo rond het verdwenen gemeentelijk onderwijs in Massemen. Jan Lampaert reist u doorheen de geschiedenis van de Massemse gemeenteschool. Nog in Massemen kan je in de Van Hauwermeirsmolen terecht. Daar worden de gedigitaliseerde glasnegatieven van de familie Van Hauwermeir uit 1880 getoond. Deze schilderachtige portretten van de familie, schilders, steenhouwers en kinderen werpen een blik op de rijke geschiedenis van de molen. De resultaten van een workshop fotografie, uitgewerkt door een aantal schoolklassen, zijn ook te bewonderen.

Scheppers in woord en beeld

Volledig scherm De expo in het oude gemeentehuis toont de geschiedenis van Scheppers. © Didier Verbaere

Het heemkundig museum onder de pui van het gemeentehuis op de Markt in Wetteren zet de deuren open met een tentoonstelling over De oude school in Wetteren. Er worden ook klasfoto’s tentoongesteld van de vele Wetterse scholen. En de geschiedenis van het Scheppersinstituut wordt in beeld en woord naar voren gebracht door Erik Van der Haegen en Dieter Van Overstraete in de hal van het oud gemeentehuis op de Markt. Een unieke kleurenpromofilm voor deze school uit het begin van de jaren 1950 is te zien op deze expo. Deze tentoonstelling blijft open tot en met vrijdag 29 april.