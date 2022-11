Vier snelheidsduivels naar rechtbank doorverwezen: “Eén bestuurder reed 153 in de zone 70”

In oktober werden 10.988 voertuigen op snelheid gecontroleerd in Wetteren, Laarne en Wichelen. Daarvan reden er 655 bestuurders te snel (5,96 %), waarvan er 4 de limiet overschreden voor dagvaarding voor de Politierechtbank. Eén bestuurder haalde op de Kalkensteenweg in Wetteren een waanzinnige 153 kilometer per uur in de zone 70. Ook op de Gentstesteenweg reden twee chauffeurs ver boven de toegestane 50 per uur met een topsnelheid van 98 per uur. En in de Colmanstaat in Laarne werd een chauffeur geflitst aan 119 kilometer per uur. Ook daar geldt een beperking van 70 kilometer.