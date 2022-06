Vier oldtimers van garage Van Wassenhove uit Wetteren vernield in verwoestende brand: “We konden er eindelijk mee gaan rijden na twee jaar...”

Brandstichting wordt onderzocht

Wanneer alles veilig was, werd door het parket van Oost-Vlaanderen een branddeskundige aangesteld. Die moet nu uitmaken hoe de brand is kunnen ontstaan. “Maar daar is voorlopig nog geen duidelijkheid over”, laat het parket dinsdag weten. “De schade is enorm, dus er zal heel wat onderzoekswerk nodig zijn om tot een conclusie te komen.” Voorlopig blijven alle pistes, waaronder dus ook brandstichting, open.

Oldtimers

Een van de gedupeerden was garage Van Wassenhove uit Wetteren, die vier oldtimers had ondergebracht in de opslagplaats. Het gaat om enkele unieke Mazda modellen, waaronder een E2000 uit het jaar 1989. “Het gaat om zeldzame voertuigen. Voor herstellingen moeten we zelfs stukken in Australië of Nieuw-Zeeland halen, omdat ze hier niet meer te verkrijgen zijn", klinkt het bij de garage. “Door corona hebben we er even op moeten wachten, maar dit jaar zouden we er terug mee op de baan gaan. Jammer genoeg hebben we onze laatste rit reeds gereden. De financiële schade, daar kunnen we ons nog iets of wat bij neerleggen, maar bij oldtimers draait het natuurlijk om die emotionele waarde. Het doet wel pijn.”