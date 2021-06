Verschillende straten en huizen blank na wolkbreuk boven Wetteren

Laarne Fietsster sterft drie maanden na kleine aanrijding, automobi­list staat vandaag voor rechter: “Mijn cliënt is geen wegpiraat”

11 juni M.V. (64) uit Laarne stond vrijdagochtend in de politierechtbank terecht voor zijn betrokkenheid bij een ongeval met dodelijk afloop. In 2018 kwam het tot een kleine aanrijding waarbij een vrouw ten val kwam met haar fiets. Ze vertrok zonder verwondingen maar kreeg een dag later een hersenbloeding en overleed vier maanden later. “Het oorzakelijk verband is voor ons niet bewezen", aldus de verdediging.