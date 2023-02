Vermoedelijke winkeldieven aangehouden bij verkeersactie

De politie voerde afgelopen weekend verschillende verkeerscontroles uit. Drie bestuurders testten positief op drugs en in één wagen werd ook drugs aangetroffen. Eén bestuurder had te diep in het glas gekeken. Omdat de man in het buitenland was ingeschreven, werd een onmiddellijke inning van 1260 euro betaald. Er werd ook 1 geseind persoon aangetroffen en 3 verdachten die werden gezocht door een naburige politiezone in kader van meerdere winkeldiefstallen.