Verkoop kledij en speelgoed inzamelpunt Oekraïne voor levering medicijnen

Vandaag zijn heel wat grote noden gelenigd en is er een overschot aan kledij voor de vluchtelingen. “Maar de glimlach op de gezichtjes van de kindjes die we blij konden maken met een fietsje of een teddybeer; zijn emoties die ons zullen bijblijven voor de rest van ons leven”, zegt Wesley Poelman, één van de initiatiefnemers. “We beschikken nog over heel wat spullen die we nu ook via de VZW Ensemble aan mensen in de regio schenken want ook hier is er nood. En de rest wordt openbaar geveild om een laatste medicijnen transport op poten te zetten”, vertelt Wesley. Die verkoop gaat door op vrijdag 17 juni van 13 tot 17 uur en zaterdag 18 juni tussen 9 en 12 uur in de voormalige kerk van Overschelde aan de Liefkenshoek. Per stuk (kledij of speelgoed) betaal je 1 euro.