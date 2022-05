Verkeershinder bij doortocht wielerwedstrijd Eco Struct

Wetteren Vlaamse overheid veroor­deeld tot heraanleg Kal­kensteen­weg na klacht van buurtbewo­ner Pieter (40): “Ik doe dit voor de nachtrust van mijn tweeling van drie jaar”

Pieter (40), een bewoner van de Kalkensteenweg in Wetteren, heeft van de rechter gelijk gekregen in zijn gevecht tegen de Vlaamse overheid. Hij klaagde de overheid aan omdat de steenweg voor zijn deur al jaren in slechte staat is en voor geluidsoverlast zorgt. Ook het fietspad is onveilig. Vlaanderen krijgt nu één jaar tijd om de situatie aan te pakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het vonnis eerst bestuderen.

29 april