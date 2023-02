Vandalen takelen auto flink toe op parkeerplaats Sjatoo: “Al jaren vragen wij om camera’s”

De eigenaar uit Lokeren die vrijdag naar een voorstelling kwam kijken, doet het verhaal. “We waren met twee auto’s naar de voorstelling in Skala (dat vlakbij jeugdhuis Sjatoo ligt, red.) gekomen en het plan was om met één auto naar huis te rijden. Omdat onze zoon nog iets uit de andere auto nodig had, reden we daar nog even naartoe. Aan jeugdhuis Sjatoo stond een bende jongeren, waarvan er een drietal ons niet wilde doorlaten. Toen we uiteindelijk toch konden doorrijden, zijn ze ons gevolgd en begonnen ze onze zoon, die spullen uit de andere auto aan het halen was, uit te dagen. Om het niet te laten escaleren, is onze zoon direct bij ons weer ingestapt en zijn we vertrokken. De dag erna hebben we mijn auto compleet vernield aangetroffen. Alle lichten waren kapotgeslagen, spiegels afgerukt, ruitenwissers afgebroken, het koetswerk was ingedeukt op verschillende plekken en bewerkt met betonblokken”, zo vertelt de vrouw die eventuele getuigen oproept om zich te melden. “Sowieso moeten andere jongeren dit gezien of gehoord hebben. We hopen dat er nu eerlijke mensen zijn die hierover met ons contact willen opnemen”, besluit de vrouw.