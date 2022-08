Vanaf september opnieuw verkeer in beide richtingen op Acaciastraat: “Zoals voorzien maar elke werf brengt zoekgedrag met zich mee”

Wetteren Al een kwarteeuw proef je ‘Vlaamse’ pita’s bij Aphrodite: “Alles te danken aan onze voorganger Ceylan”

Een kwarteeuw geleden waren zowat alle pitazaak in Vlaanderen in Turkse of Tunesische handen. Zij leerden ons het gegrilde vlees in een broodje met, meestal looksaus, kennen. Maar in Wetteren doken Ben en Nathalie als twee onervaren horecamensen in hun eigenste pitaverhaal. Ze namen de zaak van Ceylan over en vandaag baten ze hun Pitta Aphrodite al 25 jaar lang uit.

