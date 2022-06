Vanaf morgen Picnic Music bij Cultuurcafé Nova

Met Picnic Music brengt het Cultuurcafé Nova in Wetteren ook dit jaar weer muziek in de zomer. Zo verandert het terras van het Cultuurcafé zeven vrijdagmiddagen in een gezellige concertplek. Terwijl je geniet een lekkere lunch met een verfrissend drankje, luister je samen met je collega’s, vrienden of familie naar lokaal muzikaal talent. Een sneak peek van wie er komt optreden vind je hier. Bij elk concert kan je aan de foodstand van FRAN of To Cook or Not To Cook terecht voor een heerlijk lunchgerecht. Als het regent worden de concerten geannuleerd. Voor meer informatie kan je hier terecht.