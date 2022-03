Vader en zoon zetten achtervolging in na diefstal peperdure BMW maar dieven spoorloos

MassemenIn de nacht van zondag op maandag werd een peperdure BMW M3 gestolen aan de deur van Gunter Vereecke op de Massemsesteenweg in Massemen. Gunter en zoon Milan zetten de achtervolging in op het gestolen voertuig en een Audi A3 van hun kompanen maar raakten het spoor bijster.

Zondagnacht omstreeks 1.45 uur schrok Gunter wakker van een daverend geluid toen aan zijn voordeur de peperdure en exclusieve BMW M3 ter waarde van 75.000 euro werd gestolen. “Amper 15 seconden later stonden we beiden buiten en zetten we de achtervolging in met onze 4x4. Op dat moment zagen we ook een Audi A3 met Franse nummerplaat vertrekken. Duidelijk de kompanen die de dieven aan de wagen hadden gedropt”, vertelt Gunter.

Zoon Milan trachtte daarop de Audi te rammen en reed in op de vluchtende wagen. Maar die kon ontkomen. “Intussen hadden we contact met de politiecentrale die ons aanmaande om de achtervolging te staken. Maar de adrenaline raasde door ons lijf en we konden beide wagens nog volgen tot in Deinze op de E40. Daar raakten we ze echter kwijt”, zucht Gunter. De vraag aan de wegpolitie om tussen Kortrijk en de Franse grens een blokkade op te zetten of patrouilles te sturen, bleef onbeantwoord. “Er was op dat moment van de nacht gewoon niemand beschikbaar bij de wegpolitie. De gestolen BMW werd net voor de grens wel nog gespot door politiecamera’s maar is sindsdien spoorloos”, zegt Gunter.

Volledig scherm De BMW M3 is een collectors item. © RV

Nog slachtoffers

Diezelfde zondag werd enkele uren voordien ook al een zelfde BMW gestolen op dezelfde manier. “Zonder toelating van het Parket kon ook het tracking-systeem niet geraadpleegd worden en zijn vele uren verloren gegaan. Het is duidelijk dat deze bende gericht op zoek gaat naar deze wagens. Het zijn echte verzamelobjecten en de waarde is geschat op 75.000 euro. We zijn wel verzekerd maar het valt af te wachten hoeveel de verzekering zal dekken. Achteraf bekeken was onze achtervolging ook wel gevaarlijk. Je weet nooit of die mannen gewapend zijn. Maar we willen eigenaars van dure verzamelwagens waarschuwen voor de bende”, zegt Gunter.

“Zonder toelating van het Parket kon ook het tracking-systeem niet geraadpleegd worden en zijn vele uren verloren gegaan. Intussen riskeren we zelf ook nog enkele boetes want we zijn vermoedelijk enkele keren geflitst tijdens de achtervolging. Ook dat is zuur”, besluit Gunter. Getuigen kunnen zich melden via de sociale media van vader en zoon.