Vaccinatiecampagne afgerond: “Meer dan de helft van de volwassenen kreeg een herfstprik en dat is 8% boven het Vlaams gemiddelde”

Wetteren/Destelbergen/Laarne/Lochristi/Melle/Merelbeke/Wachtebeke/WichelenIn het vaccinatiecentrum van Wetteren kregen meer dan de helft van de volwassenen in de Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht in Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen een extra boosterprik tegen COVID-19. De laatste prik van de meer dan 60.000 die werden gezet, werd vandaag aan Els Van Damme, coördinator van het centrum, gegeven.

Volledig scherm Els Van Damme kreeg de laatste boosterprik in Wetteren. © Didier Verbaere

Iets meer dan 60.000 mensen van de eerstelijnszone Scheldekracht zijn op hun uitnodiging ingaan. Dit is meer dan de helt van de volwassen bevolking. Sinds 12 september werd er bijna dagelijks in de lokalen van het CVO Groeipunt te Wetteren gevaccineerd. Zaterdag 29 oktober was de laatste vaccinatiedag in Wetteren. “Op 14 oktober werden de meeste prikken op een dag gezet. 2543 mensen kregen toen een boosterprik. De opkomst lag een stuk hoger dan initieel verwacht. Zo ging bijna 80% van de 65-plussers in op hun uitnodiging. Omdat dit de meest kwetsbare groep is, zijn we als eerstelijnszone heel tevreden met deze hoge opkomst”, zegt dokter Marc Verstraeten. “Met deze cijfers scoren we 8 % boven het Vlaams gemiddelde.”

Volledig scherm Dokter Marc Verstraeten bedankte alle medewerkers. © Didier Verbaere

Els Van Damme, coördinator van het centrum, kreeg zaterdagmiddag de laatste prik, bloemen en een krans met de vaccinatielabels van alle dokters, apothekers, medici en vooral vele vrijwilliger die het centrum de laatste 7 weken draaiende houden. “Jullie zijn de geoliede menselijke machine die dit mogelijk maakten en het virus terugdrongen tot iets vervelend dat ons niet meer klein krijgt”, aldus Marc Verstraeten. Ook burgemeester Dirk De Maeseneer van Melle bedankte in naam van alle burgemeesters de medewerkers.

Volledig scherm Laatste vaccinatiedag in het centrum in Wetteren. © Didier Verbaere

Verdere verloop van de vaccinatiecampagne

Vanaf 1 november gaan alle vaccinatiecentra terug naar de waakfase. Dit betekent dat er minder vaccinatiemomenten zullen zijn in de maanden november en december. Er zijn nog vaccinatiemomenten op 9 november vanaf 16 uur in het vaccinatiepunt in de Kloosterstraat in Merelbeke en op 12 november in het Fazantenhof in Lochristi. Het callcenter zal tijdens de herfstvakantie niet bereikbaar zijn omwille van een welverdiende rust. Vanaf 7 november is het callcenter wel opnieuw telefonisch van 9 tot 17 uur bereikbaar op het nummer 09/396.68.08 voor een afspraak.

Apothekers en huisartsen

Apothekers en huisartsen kunnen vaccineren vanaf 1 november in hun praktijk. Hoe dit concreet zal verlopen in de eerstelijnszone Scheldekracht, wordt momenteel bekeken met de verschillende partijen. “Als eerstelijnszone roepen we wel op om zoveel als mogelijk naar één van de voorziene vaccinatiemomenten te komen voor een boosterprik. Dit blijft nog steeds de meest efficiënte manier van vaccineren.”

Volledig scherm Receptie voor alle medewerkers van het vaccinatiecentrum in Wetteren. © Didier Verbaere

Volledig scherm Burgemeester Dirk De Maeseneer bedankte alle medewerkers in naam van alle burgemeesters. © Didier Verbaere

Volledig scherm Applaus voor de laatste boosterprik in Wetteren. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.