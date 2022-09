Unlocked Studio opent haar deuren in Wetteren: “Dankzij Yoga sta ik weer krachtiger in het leven”

“Met Unlocked Studio willen we ons bewust niet enkel profileren als yogastudio. Het is veel meer dan dat”, zegt Lieze. “Het is een plek waar je ook terecht kan voor workshops rond zelfontwikkeling en bewustwording op zaterdag en zondag. En Yoga is een manier om deze rust en bewustwording te mogen ervaren”, zegt Lieze. Daarnaast is ze ook nog steeds actief als danslerares Hip Hop bij Il Cinio in Merelbeke. “Twee uitersten want in Hip Hop kan ik me volledig uitleven terwijl mijn lessen in Yoga me volledig tot rust brengen. Die balans in het leven is belangrijk voor iedereen”, zegt Lieze. Zij was één van de oprichters ook van Made2Move.