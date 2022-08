UNIZO vraagt betere communicatie over wegenwerken Zuidlaan

“De Zuidlaan is de belangrijkste verkeersader om inwoners van groot Wetteren, Laarne, Kalken, Schellebelle, Wichelen, Dendermonde naar de E40 oprit in Wetteren te leiden. Helaas heeft men beslist om meteen, en dit voor zeer lange tijd, eenrichtingsverkeer in te stellen op de volledige Zuidlaan over een strook van 3 kilometer. Wij hadden liever gezien dat men in plaats daarvan gefaseerd zou werken volgens noodzaak, temeer omdat de werken in het industrieterrein van Kwatrecht na twee jaar nog niet zijn afgerond,” zegt Karel Macharis, voorzitter van UNIZO Wetteren.

ARCHIEF: De nieuwe afdeling van Unizo wordt officieel boven de doopvont gehouden.

UNIZO stelt zich de vraag waarom twee totaal verschillende projecten – het verkeersplein én de aanleg van fietspaden – gelijktijdig de Zuidlaan moeten blokkeren. “De hinder en de gevolgschade voor de ondernemers in de buurt, voor hun klanten én leveranciers is zeer groot en zal zeer lang aanslepen. Dit kan dodelijk zijn voor sommige ondernemingen. UNIZO wil dat men zeer dringend op zoek gaat naar een alternatieve regeling in plaats van het doorgaand verkeer 6 maand lam te leggen als dat niet daadwerkelijk de hele tijd nodig is. Misschien is het mogelijk om gefaseerd te werken of om de hinder te beperken met een mobiele werfzone?” aldus Macharis.

“Wij vrezen voor lange files en onveilige situaties op de weg, zeker aan het begin van het schooljaar. We eisen ook dat de betrokkenen oplossingen aanreiken voor de getroffen handelaars en lokale ondernemers. Wij roepen hen op tot een betere coördinatie van en communicatie over de werkzaamheden. Elke dag dat de lokale ondernemers beter bereikbaar zijn, is een dag gewonnen. We kunnen niet aanvaarden dat men ziende blind is voor de leefbaarheid van de bedrijven en de buurt en zeker na de voorbije coronacrisis als men dit ook fair kan oplossen,” besluit Macharis.

