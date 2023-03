Uitvaartcentrum Verheyden neemt intrek in voormalige feestzaal Parking en bouwt aula voor 150 rouwenden: “De eeuwenoude Linde vormde inspiratie voor de inrichting”

Na 25 jaar verhuist DELA Uitvaartzorg Verheyden van de Van Cromphoutstraat in het centrum van Wetteren, naar de groene omgeving van de Lambroekstraat in Massemen. Daar kochten ze café en feestzaal Parking en bouwden ze het pand om tot een modern uitvaartcentrum. Op zaterdag 22 april is er een open dag voor het grote publiek.

“Met de nieuwe locatie kozen we bewust voor een locatie die goed bereikbaar is en waar voldoende parkeergelegenheid nabij beschikbaar is. Het gerenoveerde pand is voorzien van alle moderne gemakken om nabestaanden op een waardige manier te ontvangen en begeleiden. De aula is uitgerust met geavanceerde audio- en visuele apparatuur die kan worden gebruikt voor het afspelen van muziek, video’s en diavoorstellingen ter ere van de overledene. Ook beschikt de aula over livestream mogelijkheden, zodat familieleden en vrienden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, de uitvaartdienst toch kunnen bijwonen”, vertelt Caroline Van Roy van Uitvaartcentrum Verheyden.

Nieuwe aula

Volledig scherm Caroline Van Roy in de aula van het nieuwe uitvaartcentrum in Massemen. © Didier Verbaere

In de voormalige feestzaal werd een nieuwe aula voorzien voor herinneringsdiensten met plaats voor 150 personen. Dat kan op de dag van de uitvaart maar ook na een overlijden in een recent verleden. “Een herinneringsdienst is een mooie gelegenheid om samen te komen en te herdenken. We hebben ook ruimte voorzien om hier in eigen huis een koffietafel te voorzien want na een uitvaartplechtigheid is het voor de nabestaanden vaak belangrijk om in een ontspannen sfeer samen te komen en herinneringen te delen. Een koffietafel biedt hiervoor de perfecte gelegenheid. Het nieuwe funerarium is ook toegankelijk voor mensen met een handicap en biedt een ruime ingang, rolstoelvriendelijke toiletten en andere faciliteiten om de toegankelijkheid te garanderen.”

De Linde

Wie Massemen zegt, denkt meteen ook aan de eeuwenoude linde op het Dorpsplein. Die krijgt een uitgesproken plaats als centraal thema in het nieuwe uitvaartcentrum. “De 500 jaar oude boom staat symbool voor bescherming en troost. De aula van het funerarium zal ‘De Linde’ heten en de gasten kijken uit op een wimperlinde in de binnentuin. Zo wordt er een serene en rustgevende omgeving gecreëerd waar nabestaanden tot rust kunnen komen en afscheid kunnen nemen van hun dierbare.”

Volledig scherm In de patio staat een wimperlindeboom. © Didier Verbaere

In de inkomhal van het funerarium wordt een nieuw kunstwerk van Geert Van Malderghem ophangen. ‘Levensweg’ is een kunstwerk met een diepe symboliek en betekenis: de combinatie van de vier seizoenen, natuurelementen en de lindeboom als symbool voor kracht en liefde, geeft het werk een sterke connectie met het uitvaartcentrum. Het kunstwerk wil de gasten verwelkomen, en herinneren aan de schoonheid van het leven, zelfs in tijden van verdriet en verlies.

Open Dag

Het team van Uitvaartzorg Verheyden bestaat uit 6 dames, ondersteund door de hulp van hun mannelijke gelegenheidsmedewerkers. Op zaterdag 22 april organiseert het voltallige team een open deur, waarop iedereen welkom is om een kijkje achter de schermen te nemen. “Dit is een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de werking van het uitvaartcentrum en de diensten die worden aangeboden. Naast een rondleiding, het nuttigen van een hapje en drankje zal er ook de mogelijkheid zijn om herinneringen vast te leggen.” Vanaf maandag 24 april zullen de families die getroffen worden door een verlies verder geholpen worden in het nieuwe uitvaartcentrum in de Lambroekstraat 50 te Massemen.

Volledig scherm Het team van uitvaartcentrum Verheyden in Massemen. © Verheyden

Volledig scherm Het nieuwe uitvaartcentrum van Verheyden in Massemen. © Verheyden

Volledig scherm Het nieuwe uitvaartcentrum van Verheyden in Massemen. © Verheyden

